شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 ريختر تضرب ولاية هاتاى جنوبى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، الخميس، هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 ريختر تضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد وجه نداء مساعدة دولية لجمع مليار دولار لتركيا التي تعرضت لزلزال مدمر خلف آلاف القتلى.

وقال جوتيريش -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/- إن التمويل الذي يغطي فترة ثلاثة أشهر، سيقدم مساعدة إلى 5,2 مليون شخص، ويتيح لمنظمات المساعدة تعزيز دعمها الحيوي للجهود التي تبذلها الحكومة التركية.

يشار إلى أن زلزالًا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس رختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.