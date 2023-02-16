شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات على خط بنها / منوف والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات بخط بنها/ منوف والعكس، إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 2 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وتلبية رغباتهم بما يتوافق مع سياسة التطوير الحالية.

وقررت هيئة السكة الحديد تعديل ميعاد قيام قطار 608 ركاب منوف/ بنها ليقوم من منوف الساعة 6.50 بدلاً من 7.05، وتعديل ميعاد قيام قطار 607 ركاب بنها / منوف ليقوم من بنها الساعة 6.55 بدلاً من الساعة 7.10، وتعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف/ بنها ليقوم من منوف الساعة 12.00 بدلاً من الساعة 11.20 وتعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها/ منوف ليقوم من بنها الساعة 12.05 بدلاً من الساعة 11.15على أن يتم مسيرهم طبقاً للجداول المرفقة .

وأكدت الهيئة انها دائما في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتوفير سبل الراحة لهم.