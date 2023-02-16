تنفيذ تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالشركة القابضة لمصر للطيران.. صور

القاهرة - سامية سيد - أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، تجربتي "إخلاء وإطفاء حريق" بالمقر الرئيسي للشركة القابضة لمصر للطيران، حيث قام قطاع الأمن بالتنسيق مع قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بتنفيذ تجربة "إطفاء حريق" تأكيداً على سرعة الإستجابة فى حالات الطوارئ، حفاظاً على سلامة العاملين والمنشأت بالشركة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012