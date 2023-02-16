شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تحذر من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها والان مع تفاصيل الخبر
واعلنت الجامعة عدم مسئوليتها عن هؤلاء الأشخاص، وما يصدر عنهم، وتؤكد أنه لا صلة لجامعة الأزهر بهم مطلقًا من قريبٍ أو من بعيدٍ، وتشدد على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من منسوبيها.
ونوهت جامعة الأزهر إلى أنه غير مسموح لأي شخص بجمع تبرعات باسم الجامعة، مؤكدة أن مَنْ يقوم بهذا يعرض نفسه للمساءلة ويضع نفسه تحت طائلة القانون.
وأهابت الجامعة بالمواطنين من أهل الخير، والطلاب والطالبات، ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ تحري الدقة في كل ما يصدر أو ينشر بشأن الجامعة، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمتمثلة في الأستاذ الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، ومن خلال البيانات التي يتم نشرها هنا من خلال صفحة المركز الإعلامي الوحيدة لجامعة الأزهر عبر هذا الرابط:
https://www.facebook.com/mediaazhar1?mibextid=ZbWKwL