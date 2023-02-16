شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث سبل تطوير خدمات الرعاية الصحية والدوائية المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
في بداية اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لشركة نوفارتس والقائمين عليها، لجهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر لتطوير النظم الصحية.
وأوضح «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا التعاون في وضع خطة لإطلاق مبادرة للحفاظ على صحة القلب، مع التعاون في إطلاق حملات توعوية للتعريف بالعادات الصحية والغذائية اللازمة للحفاظ على صحة القلب، بهدف خفض أعداد الإصابة بالذبحة الصدرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للعمل على إنجاز وإنجاح المشروعات الصحية، بما يساهم في توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، بالإضافة إلى استدامة الاستثمارات الصحية بين الجانبين.
وتابع أن الوزير وجه بضرورة التعاون في ملف تدريب الفرق الطبية ورفع كفائتهم، بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال الأبحاث العلمية، باعتباره يمثل أهمية قصوى في تحقيق رؤية مصر 2030، لرفع كفاءة واستدامة النظم الصحية، بأعلى معايير الجودة العالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرضاء لمتلقي الخدمة الطبية.