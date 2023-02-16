شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة ضبط المتهم بنشر فيديوهات كاذبة لتحقيق نسب مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى للجرائم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ببث مقاطع فيديو ونشر أخبار كاذبة وشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق نسب مشاهدة وزيادة أعداد المتابعين ، وقيامه ببث مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق (تيك توك) يظهر خلاله بصحبة آخرين مُدعين تعرضهم لأعمال الدجل والشعوذة حال قيامهم بالتصوير داخل أحد المبانى المهجورة وإختفاء إثنين منهم لذات الغرض.

وأمكن تحديد مستخدم الحساب المذكور وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة) ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته أيد ما سبق .. بقصد تحقيق نسب مشاهدات وزيادة أعداد المتابعين لتحقيق أرباح مادية ، كما ضُبط بحوزته (هاتف محمول "محمل عليه مقاطع الفيديوهات المشار إليها") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.