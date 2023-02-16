شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التنمية الصناعية: البنية التحتية شجعت المطورين للاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الدولة تهتم بتوفير كل سبل دعم الاسثمار، موضحا أن البنية التحتية حاليا تشجع المطورين المحليين ومن الخارج للدخول والاستثمار فى مصر، مفيدا بأن هناك إقبال جيد جدا من قبل المطورين المحلين والخارجيين.

وأضاف محمد عبد الكريم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الدولة كانت تنتهج أن تبدأ بأرض ترفقها وتبيعها للمستثمرين، لافتا إلى ظهور فكرة المطور الصناعي وهو يأخذ مساحة كبيرة ويبدأ يقسمها ويضبطها صناعيا تحت متابعة هيئة التنمية الصناعية.

وأوضح محمد عبد الكريم، أن المطور الصناعي هو من يدير الأرض الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية دورها جهة ولاية وتنظيم، قائلا: "المطور الصناعي يجيب مصانع كبيرة وهذه المصانع بتحب تبني مصانعها بطريقتها، والدولة عملت 17 مجمعا صناعيا فيها أكثر من 5 آلاف مصنع، ونعمل بالتوازي بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".