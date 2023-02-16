شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: فيروس ماربورج من عائلة إيبولا ويصيب كبار السن ونادر فى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فيروس ماربورج ليس جديدا بل تم اكتشافه عام 1967 وهو فيروس قديم ولكن في شهر يوليو الماضي تم اكتشاف حالتين في افريقيا وبالتالي منظمة الصحة العالمية ترصد مثل هذه الحالات.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هذا الفيروس يصيب بالحمى وهو من عائلة الإيبولا ويسبب صداع واسهال ثم يؤدي لنزف داخلي ثم الوفاة، مشيرا إلى أنهم في مصر حال أي رصد لحالات في أي دولة يتم رفع الاجراءات.

وتابع: "كل الفئات معرضة للإصابة ولكن المشاهد أنه نادرا ما يصيب الأطفال وغالبا ما يصيب كبار السن، ومفيش دليل علمي أنه يصيب فئة دون فئة ولكن المشاهد من أول ظهوره عام 1967 حتى 2022 أن معدلات الاصابات في الاطفال قليلة ومعظمها في الكبار".