شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة السمكية": 33 مليون جنيه تكلفة إنشاء مركز الصيد ومصنع الثلج بمدينة الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إن ‏تكلفة إنشاء مركز الصيد التعاوني بجنوب سيناء حوالى 23 مليون جنيه، ومصنع الثلج بتكلفة إجمالية قدرها 10 ملايين جنيه.

وأضاف أنه يعد أحد الآليات التى تلعب دورًا بالغ الأثر في تحقيق التنمية وزيادة الإنتاج السمكي من محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن المصنع من المتوقع أن ينتج 1024 قطعة ثلج على مدار اليوم.

وأضاف أنه يجرى العمل خلال الفترة الحالية وفقًا لخطة العمل من أجل تطوير منطقة الأزق الميكانيكي بتكلفة 4 ملايين جنيه، بما يسهل على الصيادين عملهم داخل الميناء.

ووجّه فرحات الشكر والتقدير إلى وزيرا الزراعة، والبيئة، ومحافظ جنوب سيناء، والاتحاد التعاوني للثروة المائية ، والجهات المشاركة بالافتتاح، على حضورهم وتقديمهم الدعم الكامل والمستمر لقطاع الثروة السمكية ومجتمع الصيد والصيادين وجميع العاملين بالقطاع، لكونه قطاع هام وأحد أركان التنمية المستدامة التي تم بلورتها ضمن استراتيجية مصر 2030 ، وتنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.