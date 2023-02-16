استثمارات بالمليارات لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.. غدا فى الخليج 365

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" استثمارات بالمليارات لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان.. تدعم 4 فئات من المجتمع.. .66.5 مليون جنيه لتمكين المرأة اقتصاديا.. 1.9 مليار لتوفير الخدمات للشباب وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.. وذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال على رأس الاهتمامات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012