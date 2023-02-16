شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مهتمون بتنفيذ مشروع الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى سامح شكري وزير الخارجية بأديس أبابا اليوم الخميس مع المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمي - النيباد Nardos Bekele .

بحسب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، هنأت المديرة التنفيذية لوكالة النيباد وزير الخارجية على تولي مصر رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، مستعرضة أولويات عمل وكالة النيباد خلال الفترة القادمة، ومن أبرزها التأكيد على أهمية حشد التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تساهم في عملية الربط القاري، فضلاً عن تنفيذ مبادرة Energize Africa الخاصة بدعم دور المرأة والأسرة في التنمية. كما أعربت المديرة التنفيذية للنيباد عن تطلعها إلى التنسيق المستمر مع مصر خلال العامين القادمين لرئاستها اللجنة التوجيهية، مشيرة إلى رغبتها في زيارة مصر ومقابلة الوزراء المعنيين بملفات التنمية المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على اهتمام مصر بتعزيز الدور الذي تقوم به النيباد لحشد الموارد، وذلك لتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية وخلق ممرات للتنمية بين الدول الأفريقية وسلاسل للقيمة المضافة داخل القارة، مع الإشارة إلى الاهتمام الذي توليه مصر لتنفيذ مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي يتولى الرئيس ريادته في إطار البرنامج الرئاسي لريادة البنية التحتية الأفريقي PICI.

كما استعرض وزير الخارجية اهتمام مصر بالتعاون مع النيباد في إطار بلورة وتمويل وتنفيذ البرامج التي سيضطلع بها مركز لاتحاد الأفريقي للتنمية وإعادة الإعمار فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة، أخذًا في الاعتبار ريادة رئيس الجمهورية لهذا الملف، إضافة إلى خبرة مصر في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في مناطق النزاع ومنها على سبيل المثال ما قامت مصر بتشييده في جنوب السودان من مدارس ووحدات صحية ومحطات لتوليد الكهرباء، مع تطلع مصر للتعاون مع النيباد لنقل هذه الخبرات في غيرها من مناطق الصراع في القارة.