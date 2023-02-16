شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع الهرم بين شارعى جمال عبد الناصر وأحمد لطفى اتجاه المريوطية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة أنه فى إطار استكمال أعمال استلام النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم والذى يتضمن محطات (الاهرامات - المريوطية- العريش- المطبعة - الطالبية - مدكور- المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة للأعمال باستلام الموقع الخاص بالمرحلة الثانية لمحطة (المساحة ) بدايةً من أمام شارع جمال عبدالناصر وحتى شارع أحمد لطفى السيد بطول ما يقرب من ( 300 م ) فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية.

مما يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الهرم فى المنطقة والإتجاه المشار إليهما لتسليم الموقع إبتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 17/2/2023 وحتى انتهاء الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومختلف الجهات المعنية لتيسير الأعمال وإزالة المعوقات، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية:-

- حركة المركبات بشارع الأهرام القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام إتجاه مناطق المريوطية والمنطقة الأثرية تقوم بالدخول يميناً بشارع جمال عبد الناصر وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع العشرين.

- ثم الدخول يساراً بشارع العشرين وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع أحمد لطفى السيد.

- ثم الدخول يساراً بشارع أحمد لطفى السيد وإستكمال السير به وصولاً لشارع الأهرام.

ولضمان تحقيق السيولة المرورية الكافية لاستيعاب الحركة المرورية تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط الأعمال ومسار التحويلة المرورية الجديدة من حيث ( الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة ) وذلك لتوفير الحارات المرورية المناسبة.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل التحركات.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لتلافى الإزدحامات بمحيط الأعمال.