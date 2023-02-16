شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل فى المدارس قبل نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد المرشحين للعمل كمعلمين مساعدين رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل قبل نهاية الشهر الجارى، وسوف يتسلمون العمل خلال فبراير الجارى، مضيفة أنه سيتم توزيع المعلمين عقب انتهاء التدريبات المقررة التربوية والبدنية والذهنية، مؤكدة أن الـ30 ألف سوف يساهمون فى سد العجز فى الصفوف الأولى برياض الأطفال.

أكدت المديريات التعليمية، أنه سيتم إخطار المرشحين للعمل معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل بمسابقة 30 ألف وظيفة والذين اجتازوا اختبارات شغل وظيفة معلم مساعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمواعيد التدريبات التى يحصلون عليها قبل استلامهم العمل، موضحة أن هناك تدريبات سوف تعقد فى الجامعات بالمحافظات وتدريبات تربوية أخرى تعقد من خلال المديريات والإدارات التعليمية.

وطالبت المديريات المرشحين بمتابعة موقفهم مع اللجنة المختصة بتعين وتوزيع المعلمين المرشحين حيث تضم مديرى عام التعليم العام والموحهين العموم رياض الأطفال ومدراء التعليم الابتدائى ومديرى إدارات الموارد البشرية تعيينات ومدير إدارات التنسيق.

وحددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وشملت:

- عدد 4 بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مدون عليها رقم التليفون الأصل للاطلاع وتكون سارية .

- صحيفة الحالة الجنائية.

- عدد (1) صورة شخصية حديثة .

- إقرار موقع من المرشح للتعاقد معه أمام المسئول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصدقا منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها.

- استمارة الكشف الطبي .

- تحليل المخدرات لجميع المرشحين .

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية .

- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه و2 صورة ضوئية منه.

- أصل الدبلوم التربوي و2صورة ضوئية منه .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.

- إقرار بصحة المؤهل المقدم.

- 2 ملف ورق أبيض دوبلكس .