شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب حوض بحيرة بايكال الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، حوض بحيرة بايكال فى مقاطعة إركوتسك شرق روسيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأفادت الإدارة الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية - في بيان - بأن الزلزال وقع عند الساعة (10.35) بتوقيت العاصمة الروسية موسكو، وكان على بعد 18 كيلومترا من قرية بولشوي غولووستنوى بمقاطعة إركوتسك في سيبيريا شرق روسيا.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.