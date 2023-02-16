شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر يضرب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطنى للبحوث العلمية فى لبنان، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر وموقعها على الساحل السورى، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وأشار المركز إلى أن الهزة سُجّلت عند الساعة الواحدة والدقيقة السادسة عشرة بالتوقيت المحلي وشعر بها بعض المواطنين.

وكانت هزة أرضية قد حصلت في البحر بين لبنان وقبرص فجر السادس من فبراير الحالي بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان لبنان خصوصاً في المناطق الساحلية الشمالية، وأحدثت حالات هلع بين المواطنين.

من ناحية أخرى، أعلنت السفارة الروسية فى قبرص اليوم الخميس، أنها سلمت كافة المساعدات الإنسانية التى جمعتها لصالح ضحايا الزلزال المُدمر الذى ضرب سوريا وتركيا مؤخرا وأودى بحياة الآلاف إلى البعثة الأممية لحفظ السلام فى نيقوسيا.