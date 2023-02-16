شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينقل اليوم 71 ألف راكب.. وكثافة تشغيل فى مبنى الركاب رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس الموافق 16 فبراير الجارى كثافة عالية فى حركة تشغيل الرحلات وإعداد الركاب وإستقبال الأفواج السياحية بصالة السفر الداخلى رقم/2 بمبني الركاب رقم 1 وتم عمل مناورة بجميع جيتات السفر بالدور الأرضى والعلوي بالصالة أرقام “10,11,12,13“ واستخدام جميع إمكانيات الصالة المتاحة باحترافية لاستيعاب هذه الكثافة العالية فى الرحلات والركاب.

وكان مطار القاهرة قد شهد اليوم كثافة حركة تشغيل حيث بلغت عدد الرحلات 495 رحلة تقل على متنها حوالى 71 ألف راكب منها 246 سفر تنقل على متنها 35 ألف راكب ، و249 رحلة وصول لنقل 36 ألف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.