شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل سفير دولة الهند لدى مصر لبحث التعاون بالقطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، السيد أجيت جوبتيه سفير دولة الهند لدى مصر، لبحث فرص التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات لتطوير وتحسين كفاءة النظم الصحية، وعلى رأسها نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

يأتي اللقاء في إطار عمق وترابط العلاقات الثنائية بين البلدين، بمقر ديوان عام الوزارة، حيث ثّمن الدكتور خالد عبدالغفار، زيارة السفير الهندي لمصر، لحرصه الدائم على تعزيز آفاق التعاون وخلق فرص استثمارية في المشروعات الصحية الجديدة، بما يضمن استدامة وتحسين النظم الصحية، ورفع كفاءة جودة الخدمات العلاجية والدوائية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاء تناول بحث تعزيز التعاون بمجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك مهارات وخبرات كبيرة تؤهلها بأن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا بمجال تصنيع وتوزيع اللقاحات، حيث نوه إلى الدور الهام للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» مستعرضًا نجاح التجربة (المصرية –الهندية) في نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات أهمها اللقاحات «الخماسي والكبدي»، ضمن الاتفاقية التي تم إبرامها مع كبرى الشركات الهندية فى هذا المجال، موجهًا بضرورة تعزيز التعاون بهذا الملف.

وأوضح ان الجانبين بحثا التعاون بملف السياحة العلاجية، وإنشاء مراكز للسياحة العلاجية بالبلدين وتجهيزها بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية، بما يجعل الدولتين مقصدًا للسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات الصحية، كما شهد الاجتماع استعراض التعاون بمجال الترصد الوبائي ومكافحة الأمراض المعدية، علاوة على بحث التعاون بمجال البحوث العلمية.

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، استعرض التجربة الرائدة للدولة المصرية لإنهاء وتسريع قرارات العمليات الجراحية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، علاوة على استعراض نجاح والإنجازات التي حققتها مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في توفير حياة صحية وأمنة للمواطنين المصريين، وأكد على حرصه الدائم لنقل هذه التجارب لدولة الهند الصديقة.

وأضاف أن اللقاء بحث الاستفادة من تجارب الدولتين بملف تنظيم الأسرة، حيث اتفق الجانبين على أهمية وضع خارطة طريق متطورة بهذا الشأن، بما يضمن تحقيقها وفقًا لأطر محددة ومنظمة، كما أكد الوزير، على أهمية استمرار آفق التعاون بمجال تدريب الفرق الطبية والتمريض بكافة التخصصات، بما يساهم في رفع كفاءتهم وتحسين خبراتهم وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية.

ومن جانبه أشاد سفير دولة الهند، بالمهنج الناجح الذي تتبعه الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، بما ساهم في توفير أفضل خدمة طبية وعلاجية للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كيانًا مميزًا متمثل في «فاكسيرا» ويعمل على رأس الساعة، لإنتاج اللقاحات والأمصال، وفقًا لجودة عالمية.