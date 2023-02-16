شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تنظم ورشة عمل حول "تطوير نظام إدارة برنامج الطاقة النووية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل حول "تطوير نظام إدارة برنامج الطاقة النووية" حيث شملت الورشة عدة جوانب منها الجودة وإدارة المشروع وسلاسل التوريد والامداد وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير 2023 .

و قالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية لتطوير وتحسين نظام الإدارة المتكامل وتعزيز دور القيادة والسلامة في تحقيق إدارة سلسلة إمداد نووية ذات كفاءة عالية.

وكان الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ،اكد أنه تم الانتهاء من صب الجزء المتبقي من الخرسانة الخاصة بالمفاعل الاول بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء و و الوصول إلى المستوى الذي سيتم عليه تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولى بالمحطة النووية الخميس المقبل.

و قال الوكيل فى تصريحات خاصة ل "الخليج 365 " أنه تم الانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة الذى تم تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، موكدا أنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال معدات الضبعة النووية مارس المقبل.