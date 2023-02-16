نظافة القاهرة تبتكر نموذجا جديدا لزراعة الحوائط بالجزر الوسطى للشوارع

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القاهرة - سامية سيد - ابتكرت هيئة نظافة القاهرة أشكال جديدة لتجميل الجزر الوسطى بالشوارع، وإدخال زراعة الحوائط الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وزيادة اللون الأخضر واستغلال كافة الوسائل الحديثة في الزراعة والتى توفر كميات كبيرة من المياه وتعطى نفس الجوده بعيدا عن الأساليب التقليدية بعد نجاح تجربة زراعة الحوائط بالأكشاك الإسمنتية بالجزر الوسطى بمحور العروبة بصلاح سالم كتجربة أولى لزراعة وتشجير تلك الأكشاك.

وجاءت التجربة في إطار تكليف الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بخلق متنفسات جديدة للمواطنين وتحسين المظهر العام وتكثيف المزروعات ضمن المبادرة بكافة أرجاء القاهرة بجميع المحاور والشوارع والطرق والجزر الوسطى بكافة أنواعها والتي تساعد على نشر الوعى البيئي وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة و الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتحسين جودة الحياة، وكذلك مشاركة الهيئة بشكل قوي وفعال في الحفاظ على البيئة ونشر اللون الأخضر بعد المشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة،للإدارة المركزية للتجميل والورش الإنتاجية .

وأوضحت الهيئة أنه تم تجهيز الحوائط الاسمنتية بأحواض بلاستيكية بمعرفة الورش الإنتاجية بأقسام النجارة والانشاءات تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش للبدء في الزراعة بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل تحت إشراف مهندس رضا عمر مساعد رئيس الإدارة المركزية ومدير المشروعات التجميلية والمهندس محمد سعيد مدير محور العروبة لزراعة الحوائط بالجزيرة الوسطي لصلاح سالم في نقلة نوعية جديدة لمفهوم زراعة المحاور والجزر والحوائط واتباع أفضل الوسائل الحديثة في الري بالتنقيط في ري المزروعات والشتلات.

وأثنى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على المنظر العام لزراعة تلك الأكشاك وإضافة لمسات جمالية بطول الطريق بمحور العروبة بصلاح سالم، كما قدم اللواء إيهاب الشرشابي شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا العمل والمجهود من الورش الإنتاجية وعلى رأسهم المهندس أسعد محمد مدير عام الورش و الإدارة المركزية للتجميل وعلى رأسهم المهندس رضا عمر مساعد رئيس الإدارة المركزية للتجميل والمهندس محمد سعيد مدير محور العروبة.