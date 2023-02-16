شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تجرى انتخابات رئاسة الطائفة غدا بحضور أعضاء المجلس الإنجيلى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، إجراء انتخاب رئيس الطائفة ونائبه، بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ومن المقرر عقد المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الانتخابات، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر في منطقة مصر الجديدة.

ونشأت الطائفة الإنجيلية فى مصر منذ نحو 200 عام، قامت خلالها ببناء نحو 1500 كنيسة وبيت للخدمة، وبعد صدور القانون تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلب لتقنين أوضاعها، من خلال الحصول على ترخيص 970 كنيسة و100 بيت مؤتمرات وخلوة، تمت الموافقة على تقنين 432 منها حتى هذه اللحظة، وهذا يؤكد فاعلية القانون وأهميته.

وكان رؤساء الطائفة الإنجيلية التسعة السابقين كالآتى:-

·القس جرجس برسوم انتهت فترة الرئاسة في 1902

·القس أخنوخ فانوس ‪1902 - 1911

·القس أليكسان ابسخرون 1911 – 1949

·القس ألفريد جندي 1950 – 1956

·القس إبراهيم سعيد ‪1957 - 1970

·القس إلياس مقار من ‪1970 - 1980

·القس صمويل حبيب من 1980 – 1997

·القس صفوت البياضي 1997 - 2015

الدكتور القس أندريه زكي إسطفانوس 2015 – حتى الآن.