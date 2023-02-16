شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد من أجل المتوسط" يناقش خطة النقل المستدام حتى عام 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النقل المستدام أداة تمكين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تضمنها ثمانية أهداف من إجمالى سبعة عشر هدفا، بما ينعكس على تحقيق نقلة اقتصادية نوعية، حيث شهدت مدينة برشلونة اجتماع وزراء الاتحاد من اجل المتوسط، لمناقشة خطة عمل جديدة للنقل المستدام إقليميا، حيث أن الاتحاد من أجل المتوسط يضم دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا الناطقة باللغة العربية، وهو الأمر الذى يتطلب خطة عمل شبة موحدة حددوها أنها ستكون حتى عام 2027

وأكد الجميع خلال بيان إعلامى أهمية تطوير نظام نقل آمن ومستدام وفعال، ومتصل قائم على قواعد ومعايير النقل، والعمل كشبكة نقل متكاملة متعددة الوسائط عبر منطقة المتوسط، وأهمية الربط بين دول جنوب المتوسط ببعض وبالاتحاد الأوروبى وأفريقيا وآسيا، كما تم مناقشة التقرير التقييمى لخطة عمل النقل الإقليمية منذ عام 2014 وحتى عام 2020 وكذلك خطة عمل النقل الإقليمى الجديدة من عام 2021 حتى عام 2027.

تبنى مشروع برامج تدريب تحت عنوان لوجيس ميد بنك الاستثمار، تم تنفيذه فى خمسة بلدان فى جنوب المتوسط خلال الفترة من 2013-2018، من أجل تحسين مؤهلات القوى العاملة المحلية بقطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة المتوسط، وأهمية حشد الأموال المتاحة بشكل منسق، وكذلك تمكين أنظمة النقل المستدامة من التكيف مع تغير المناخ، وأوصى إعلانهم المشترك، بمواصلة التعاون الإقليمى فى مجال النقل فى هذه المجالات.

جدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو المنظمة الحكومية الدولية الأورومتوسطية الوحيدة التى تضم دول الاتحاد الأوروبى و16 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط، والامين العام لها هو السفير ناصر كامل، يسعى المنتدى لتعزيز التعاون الإقليمى والحوار وتنفيذ المشاريع والمبادرات الملموسة التى لها تأثير واضح على منطقة حوض البحر المتوسط، وخاصة الشباب، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنطقة.