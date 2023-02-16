شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان معرض السلع ومعصرة الزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تفقد عصارة الزيوت بالطور وكذلك منفذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وكذلك مركز توزيع الشتلات .

كما قاما الوزير والمحافظ بزيارة مزرعة خاصة والمملوكة لأحد المواطنين والمقامة على مساحة 200 فدان بالطور والمنزرعة بالمحاصيل والخضر والفاكهة .

وقال القصير إن الهدف من زيارة المزرعة الخاصة هو مشاهدة تجربة ناجحة على الأرض الواقع وكذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعى فى سيناء لفتح آفاق جديدة للتنمية هناك بالإضافة إلى النشاط السياحى وكذلك توفير السلع الغذائية الطازجة للمواطنين بأسعار مخفضة وللفنادق في سيناء بديلا عن نقلها من القاهرة أو المحافظات المجاورة وتحملها تكاليف إضافية.

وأضاف القصير أن هناك تنسيق تام وتعاون كبير بين وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء لدفع عجلة التنمية الزراعية وتشجيع الاستثمار الزراعي وكذلك الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني بجنوب سيناء .

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تحرص على إحداث تنمية زراعية حيوانية سمكية في جنوب سيناء، بهدف توفير فرص عمل لأبنائها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والأسماك.

من ناحيته رحب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بزيارة وزير الزراعة مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة وكذلك لمتابعة الموضوعات والمشروعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في جنوب سيناء والتي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي لأبناء المحافظة.



تفقد الأسواق



تفقد محصول الفول



جولة وزير الزراعة



محافظ جنوب سيناء ووزير الزراعة