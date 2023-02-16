شكرا لقرائتكم خبر عن دورات مجانية على 3 حرف بمركز تدريب بولاق الدكرور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى، فتح باب التقديم للحصول على دورة تدريبية مجانية متخصصة على حرف تأسيس وصيانة أعمال السباكة الصحية، وتركيبات وصيانة كهربائية، وصيانة التكييف الأبليت والشباك، وذلك حتى يوم 21 فبراير الجارى.

وتبدأ الدورات التدريبية يوم 26 فبراير، وذلك بمركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور التابع للوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير برامج تدريبية تتواءم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى .

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها اليوم الخميس، أنه تم فتح باب التقدم للحصول على الدورات التدريبية حتى يوم 21 فبراير 2023، وذلك على المهن المذكورة للشباب، ومن مزايا التدريب توفير بدل انتقال نقدى يومى وقدره 50 جنيهاً للمتدربين، تصرف فى نهاية كل دورة تدريبية، مع توفير تأمين ضد إصابات العمل على المتدربين، والأولوية فى فرص العمل التى توفرها مديرية القوى العاملة بالجيزة داخل المحافظة وخارجها .

وأضافت الإدارة المركزية، أنه ستعقد الدورات التدريبية فى مركز تدريب مهنى بولاق الدكرور وعنوانه بولاق الدكرور شارع آل عامر من شارع همفرست بجوار مكتب العمل ومجمع المدارس، ويمكن التواصل على رقم الهاتف 01143630126 للاستفسار ومعرفة كيفية التقديم، كما يمكن التسجيل للحصول على تلك الدورات أونلاين .

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشان تنظيم الملتقي التوظيفي الثالث لذوى الهمم وذلك لتوفير 60 فرصة عمل فى 9 منشآت بالقطاع الخاص داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية .

وأشار عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أن 9 منشآت قدموا 60 فرصة عمل لذوي الهمم خلال الملتقى لاستيفاء نسبة الـ5% المقرره قانوناً، بحضور 65 من الأشخاص ذوي الهمم.