شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 99.5% من إجمالى أعمال مشروع المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية داخل المتحف المصرى الكبير، والذى بدأ فى التشغيل التجريبى لبعض الخدمات، ونستعرض فى السطور التالية نسبة التنفيذ والتى وصل بعضها للانتهاء منها بشكل كامل، حسب بيانات وزارة السياحة والآثار: الانتهاء من 99.5% من إجمالى إنجاز الأعمال بالموقع بشكل عام.

الانتهاء بنسبة 100% من الهيكل الإنشائى والأرضيات والطرق الداخلية المحيطة والمساحات الخضراء والواجهة المطلة على الأهرامات والوجهة الداخلية.

الانتهاء بنسبة 90% من أنظمة الإلكتروميكانيك.

الانتهاء بنسبة 97% من أنظمة الاتصالات الذكية والتأمين.

وصلت نسب الإنجاز بمتحف مراكب خوفو إلى 100% بالنسبة للواجهات الخارجية و70% بالنسبة للتشطيبات الداخلية والعرض.

الانتهاء بنسبة 100% من البهو الداخلى و99,9% من قاعة توت عنخ آمون و99% من عملية وضع القطع الأثرية.

الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الهندسية و87% من أعمال العرض المتحفي.