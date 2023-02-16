شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات النوم على خطوط السكة الحديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قطارات النوم هي أفخم الخدمات التي تقدمها هيئة السكة الحديد حيث يتم تشغل السكة الحديد 4 قطارات نوم أرقامها "1086 ، و86 و1084و82"، والقطار رقم 1086 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 7.20 مساء، والقطار رقم 86 موعد قيامه من رمسيس الساعة 7.45 مساء، والقطار رقم 1084 موعد قيامه من رمسيس الساعة 8.30 مساء، والقطار 82 موعد قيامه من محطة رمسيس الساعة 9.10 مساء.

وفى السياق، أكد مصطفى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات النوم، أن وزير النقل وجه بدعم ذوى الهمم من خلال تخفيض تذاكر قطارات النوم بنسبه 50% على قطار 86 معاد 7.45 مساءا، وذلك لأول مرة للتخفيف عنهم.

وأكد عبد العزيز، أن تكلفة الانتقال على قطارات النوم بالسكة الحديد الأقل عالميا، حيث تشمل التذكرة " الرحلة ووجبتين ومشروب"، ونتلقى رسائل شكر من الاجانب، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم حفلات فى بعد الأوقاف وخاصة فى المناسبات، وحسب الطلب ويتم تنظيمها فى عربة النادى.

وعن تأمين قطار النوم، قال عبد العزيز: "السفر على قطار النوم مثل السفر على الطائرة لأن التذكرة تصدر بالبطاقة ولا يسمح لغير صاحب البطاقة بالركوب على القطار حتى لو معه التذكرة ويتم تغريمه، وذلك من خلال المفتش الموجود بالقطار".

وعن وجبات قطار النوم، أكد رئيس الشركة، أن هناك مطبخ مجهز يجهز الوجبات يوميا، ويشرف عليه طقم طبى تحت إشراف وزارة الصحة تراجع على الطعام، ويتم إعداد الطعام بناء على رغبة الراكب عند الحجز إذا طلب وجبة معينة.