شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الخالية فى المحافظات برواتب تصل لـ7450 جنيها.. أبرزها القاهرة وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، أبرزها مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومندوبين مبيعات وأفراد أمن بمواقع مميزة، وممرضين، وفنيين، برواتب تصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية في المحافظات

1- فرص عمل في إحدى شركات الأدوية – كورنيش النيل – أسيوط

الوظائف المطلوبة

- 10 مندوب مبيعات

الشروط

- المؤهل: عال – ب صيدلة – من الجنسين

- السن: 22 سنة

- الراتب: 7450 جنيه

- الخبرة: سنة

2- فرص عمل في إحدى شركات الاستثمار في الحي السابع – مدينة نصر - القاهرة

الوظائف المطلوبة

- 50 خدمة عملاء – مؤهل عال

- 50 عضو فريق – مؤهل متوسط

- 15 عامل مخازن – من الجنسين

- 15 عامل إنتاج – من الجنسين

الشروط

- السن 21 : 35 سنة

- الراتب 3000 : 4000 جنيه

3- فرص عمل في إحدى شركات الأمن - القاهرة

الوظائف المطلوبة

- 2 مشرفين مواقع – 5000 جنيه

- 15 ظابط أمن إداري – 3500 جنيه الفترة الصباحية / 3700 جنيه الفترة المسائية

- مواقع العمل: الرحاب – التجمع – 6 أكتوبر – القطامية – القصير السخنة (توفير وجبات)

الشروط

- المؤهل: عال – متوسط – إجادة القراءة والكتابة

- خبرة أو بدون

- السن 21 : 45 سنة

- عدد ساعات العمل: 12 ساعة بجميع المواقع

- العمل للذكور فقط

المزايا

- تأمين صحي واجتماعي

- إقامة

- وجبات خارج نطاق القاهرة والجيزة

3- فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة

الفروع: (الغربية طنطا – المنيا – الشرقية – كفر الشيخ)

الوظائف المطلوبة

- 20 أخصائي تمويل – من الجنسين

الشروط

- مؤهل عال

- خبرة أو بدون

- الراتب 3200 : 3800 جنيه

المزايا

- تأمين صحي واجتماعي

4- فرص عمل في إحدى شركات المعدات – المنطقة الصناعية – العاشر من رمضان – الشرقية

الوظائف المطلوبة

- 3 عامل لحام

- 3 عامل حداد

- 2 عامل دهان دوكو

الشروط

- مؤهل متوسط

- خبرة 5 سنوات

- السن 25 سنة

- الراتب 3000 : 4000 جنيه

5- فرص عمل في أحد المستشفيات – شبين القناطر – القليوبية

الوظائف المطلوبة

- 1 مدير مالي – ب. تجارة – 5000 جنيه – خبرة 5 سنوات

- 3 محاسب – ب. تجارة – 3000 جنيه – خبرة 3 سنوات

- 5 تمريض

- 5 عامل نظافة – لا يشترط المؤهل

الشروط

- السن 30 سنة

- خبرة 2 : 5 سنوات

6- فرص عمل في إحدى الشركات – 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية

الوظائف المطلوبة

- 100 عامل تعبئة وتغليف – إعدادية

- 3 فني خراطة – 6000 جنيه

- 1 فني ميكانيكا – 6500 جنيه

الشروط

- السن 20 : 40 سنة

- الراتب 3500 : 4500 جنيه

7- فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة – محطة مترو أرض المعارض – القاهرة

الوظائف المطلوبة في المواقع التالية:

- 10 مشرف عام – موقع بإحدى شركات محافظة أسيوط – خبرة – كمبيوتر – 4500 : 5000 جنيه "التقديم لها من أبناء المحافظة"

- 10 مديريين مواقع بالعاصمة الإدارية – خبرة أمنية – 5000 : 7000 جنيه – 4 أيام راحة – إقامة

- 200 مبنى إداري بالعاصمة الإدارية – 4000 جنيه – إقامة – 4 أيام إجازة

- 100 مدارس دولية ومبان بالعاصمة الإدارية – 3500 جنيه – إقامة – 4 أيام إجازة

- 100 العبور والشروق – 5400 جنيه 16 ساعة عمل – 8 أيام إجازة

- 50 مبنى إداري العبور – 3300 جنيه – 4 أيام راحة

- 50 مبنى إداري مدينة بدر – 2800 جنيه – 8 ساعات – إقامة أو بدون

- 30 القطامية – القرية الذكية – 3300 جنيه – 4 أيام راحة

- 30 كومبوند تحت الإنشاء بالتجمع الأول – 4000 جنيه – إقامة

- 10 أبو رواش الجيزة – 3700 جنيه – 4 أيام راحة

- 10 توكيل سيارات أول جمال عبدالناصر – 2800 جنيه – 4 أيام راحة

- 2 بودي جارد – في العبور – 4000 جنيه – 8 ساعات – 4 أيام راحة

المزايا

- تأمين صحي واجتماعي

- زيادة سنوية

- بوليصة تأمين