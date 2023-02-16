شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن فرص عمل لذوى الهمم فى 7 تخصصات.. رواتب مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، عن توافر فرص عمل لذوي الهمم من الجنسين في عدد من شركات القطاع الخاص، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية فرص العمل المتاحة لذوي الهمم في المحافظات

1- فرص عمل في أحد المستشفيات – منشية السادات – الشرقية

الوظائف المطلوبة

15 ممرض

الشروط

مؤهل متوسط

- 15 عامل فندق

الشروط

- السن 25 : 30 سنة

- الراتب 2700 جنيه





2- فرص عمل في إحدى الشركات – المنطقة الصناعية الأولى – الشرقية

الوظائف المطلوبة

- 2 براد

الشروط

- مؤهل متوسط – خبرة 5 سنوات

- السن 18 : 30 سنة

- الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل في أحد المستشفيات – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 2 خدمات معاونة

الشروط

- بدون مؤهل

- السن 30 سنة

- الراتب: حسب المقابلة





4- فرص عمل في أحد مراكز قسطرة القلب – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 1 عامل نظافة

الشروط

- بدون مؤهل

- السن 30 : 35 سنة

- الراتب: حسب المقابلة





5- فرص عمل في إحدى الشركات – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 1 موظف إداري

الشروط

- المؤهل: عال – متوسط – من الجنسين

- الراتب: حسب المقابلة

6- فرص عمل بإحدى شركات الأسمدة والكيماويات

الوظائف المطلوبة

- 1 كاتب إداري

الراتب: 3000 جنيه





7- فرص عمل في إحدى الشركات – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 1 خدمات معاونة

الشروط

- بدون مؤهل عالي

- الراتب حسب المقابلة





8- فرص عمل في إحدى الشركات – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 1 أخصائي تنمية

الشروط

- المؤهال: عال

- السن: 21 : 35 سنة

- الراتب حسب المقابلة





9- فرص عمل في إحدى الشركات – سوهاج الجديدة

الوظائف المطلوبة

- 1 عامل

الشروط

- المؤهل: متوسط

- السن: 20 : 30 سنة

- الراتب: 2700 جنيه





10- فرص عمل في إحدى المؤسسات – 2 جاردن سيتي – سوهاج الجديدة

الوظائف المطلوبة

- 1 مدخل بيانات

- 3 عامل نظافة

الشروط

- المؤهل: عال – متوسط

- السن: 30 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

11- فرص عمل في إحدى المؤسسات – الحويني – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 1 عامل

الشروط

- بدون مؤهل

- إناث فقط

- الراتب: حسب المقابلة





12- فرص عمل بإحدى الشركات – سوهاج الجديدة

الوظائف المطلوبة

1 عامل

الشروط

- المؤهل: متوسط

- السن 20 : 30 سنة

- الراتب: 2700 جنيه

13- فرص عمل في إحدى الجمعيات – الحويني – سوهاج

الوظائف المطلوبة

- 1 عامل

الشروط

- بدون مؤهل

- إناث فقط

- الراتب: حسب المقابلة