شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الجيزة يلاحق سيارات السيرفيس المخالفة لسيرها عكس الاتجاه بشوارع الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة مرور الجيزة، أنها نفذت حملات موسعة على الشوارع الداخلية بحى الدقى لضبط سيارات السيرفيس المخالفة، حفاظا على حياة المشاه وسكان المنطقة، مشيرة إلى أن أغلب هذه السيارات ليس لها خط سير وتتحرك بالمخالفة للقانون، ويتم ملاحقتها ومصادرتها أولا بأول، بالإضافة إلى أن الشوارع الداخلية ممنوع سير الميكروباص أو النقل بها، ويقتصر المرور على الشوارع الرئيسية فقط، ويتم شن حملات في الشوارع الداخلية لضبطهم.

ورصد الخليج 365 استغلال سائقى السيارات الميكروباص، الشوارع الجانبية في حى الدقى بمحافظة الجيزة للهروب من رجال المرور، مما يهدد أرواح المشاة، خاصة طلبة المدارس، نظرا لتهور بعض سائقى الميكروباص وسيرهم عكس الإتجاه في الشوارع منها " شارع ايران وشارع الحسين وشارع محى الدين أبو العز وكذلك شارع الأنصار.

كان حى الدقى شن حملات متواصلة على منطقة كوبري الخشب بشارع التحرير، للحفاظ على المنطقة بدون إشغالات، ومنع عودة سيارات السرفيس والباعة الجائلين إلى المكان مرة أخرى، وتم نقل المواقف العشوائية بالقرب من محطة مترو البحوث، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين.

وفى سياق أخر أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق الدورى مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين لتكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق لرصد أية مخالفات أو حالات تداول لسلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الأدمى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورًا حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن تحرير مديرية التموين 2778 محضرا تموينيا بأحياء ومراكز ومدن المحافظة فى مجالات المخابز البلدية ومحطات البنزين والبوتاجاز والبداليين التموينين والأسواق، حيث ضمت المخالفات نقص فى الأوزان وعدم الالتزام بالمواصفات وبيع بأزيد من السعر المقرر أو امتناع عن البيع وحجب السلع، وذاك بإجمالي مضبوطات أكثر من 415 طن سلع ومواد غذائية.