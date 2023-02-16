شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ تطبيق اليوم الرياضى والطلاب يمارسون النشاط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المدارس على تطبيق اليوم الرياضى، حيث سمحت للطلاب بممارسة النشاط الرياضى، وأكدت المدارس أن الأنشطة الرياضية تساعد الطلاب على التركيز والفهم، كما أنها تساهم فى بناء اللياقة البدنية والذهنية والصحية للتلاميذ.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير الجارى، فيما وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (٣-٥) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.



اليوم الرياضى



جانب من مشاركة الطلاب