شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح الزراعى" يواصل حملة اليوم الواحد بتفقد الأعمال والمشروعات بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، تنفيذ حملة اليوم الواحد، بالمرور على مديرية المنوفية، ومتابعة أعمال الجمعيات والمشروعات التابعة لها في المحافظة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة، لكافة أعمال الاصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة والمشروعات الانتاجية التي ينفذها، بما يساهم في تحقيق مصلحة المنتفعين والتيسير عليهم، ودعم المزارعين.

وتفقد رئيس الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، أعمال مديرية المنوفية للإصلاح الزراعى، للوقوف علي جميع الأعمال بكافة الجمعيات المحلية والمناطق و كذلك الإدارات بالمديرية، حيث شملت الزيارة المرور على منطقتي شبين الكوم و اشمون والجمعيات المحلية التابعة لهم وكذلك المشاريع التعاونية التابعة للمديرية ومراجعة أعمالها ومدي توفير مستلزمات الإنتاج من اسمدة استعداد للموسم الشتوي وانتظام السجلات والدورة المستندية بالجمعيات ومراجعة المشاريع التعاونية الموجودة بالمديرية مثل مشروع 30 مليون بيضه بكفور الرمل ومشروع علف الحيوان بأشمون ومشروع علف الدواجن بشبين الكوم.

وعقد الفولي اجتماعا، شمل: القيادات التنفيذية بالهيئة بمدير المديرية والجهاز التنفيذي للمديرية وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية المنوفية، وتم بحث سبل التعاون المشترك بين مديرية الإصلاح الزراعى ومديرية الزراعة في تيسير توزيع الأسمدة وكذلك متابعة موقف التعديات داخل المحافظة وتم مناقشة أعمال لجنة المرور اليوم الواحد.

وناقش الاجتماع الاستعداد الكامل لموسم القمح، في إطار مبادرة الإصلاح الزراعي لتوريد كل حبة قمح هذا الموسم وعرض ما تم تنفيذه بخطة الزراعة طبقا للنماذج المعدة من الشئون الزراعية بالهيئة، وضرورة تأكيد على الانتهاء من عملية الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل، فضلا عن مراجعة موقف توفير الاسمدة والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير أعمال صرف للأسمدة الازوتية وضرورة توفير الأسمدة بكافة الجمعيات.

وشدد رئيس الهيئة أيضا على متابعة تحصيل القيمة الإيجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة، ومراجعة بيانات ترتيب الزمام لكل جمعية وكذلك المنطقة والمديرية، فضلا عن التأكيد على مفتشين الملكية والحيازة وأعضاء الشئون القانونية بالمديرية الحضور امام لجان الخبراء وعدم التقاعس عن ذلك، اضافة الى مراجعة بيانات المساحات المخصصة لبرنامج الرئاسي حياة كريمة بالمديرية.

وكلف الفولي مدير مديرية الإصلاح الزراعي بسرعة قيام اللجان التقنين الإقليمية باستكمال طلبات التقنين وسرعة إرسالها للإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة، فضلا عن مراجعة موقف التعديات وموقف الإزالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد، مشددا على ضرورة التعاون التام مع مسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، كذلك مراجعة أعمال التحصيل لمستحقات للهيئة على مستوى المديرية.

كما كلف، إدارة التفتيش العام بالهيئة بالمرور على جمعيات منطقتي شبين الكوم وشبين وعددهم 24 جمعية للتأكيد على سلامة الدورة المستندية بالجمعيات والمخازن وانتظام القيد في السجلات والتأكيد على سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لأداء هذه الأعمال، كما وجه الشكر للجهاز التنفيذي للمديرية، مطالبا أجهزة المديرية والمناطق والجمعيات بتوفير كافة الخدمات والتعاون مع المنتفعين والمعاملة الحسنة، وبناء الثقة معهم.