شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن التعريف الدقيق للاشتباه والإصابة بفيروس ماربورج القاتل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان التعريف الدقيق للحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس ماربورج القاتل الذى كشفت منظمة الصحة العالمية عن 9 وفيات به و16 حالة مشتبه فيها.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالة المشتبة فيها تعرف بظهور مفاجئ للحرارة وعدم الاستجابة للعلاج مع إسهال دموى أو نزيف فى العين أو اللثة أو البول بينما الحالة المؤكدة فهى حالة تحمل نفس أعراض المشتبه فيها مع وجود تأكيد معملى بالإصابة الفعلية.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "تنتقل العدوى من خلال الملامسة المباشرة لدى الأشخاص المصابين بالعدوى أو إفرازاته أو السوائل الخاصة بالمصاب أو الجروح أو الأغشية المخاطية وملامسة أسطح ملوثة".

وتابعت: "فترة حضانه المرض من 2 إلى 21 يوما وفترة العدوى بعد ظهور الأعراض لمدة تصل ل 7 أسابيع بعد الشفاء وجميع الفئات قابلة للعدوى ومعظم الحالات المصابة فى الأشخاص البالغين".

وبحسب الدليل الإرشادى للمرض يبدأ المرض بشكل مفاجئ مع ارتفاع درجة الحرارة وصداع شديد وآلام فى العضلات ويمكن أن يبدأ بالاسهال المائى الحاد وآلام فى البطن والتشنجات والغثيان والقيئ فى اليوم الثالث ويمكن أن يستمر الإسهال لمدة أسبوع كما يظهر الطفح الجلدى ويظهر المرض أعراض نزفية شديدة على المصاب فى الفترة من اليوم الخامس واليوم السابع مع استمرار الحمى.