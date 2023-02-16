شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الشركات تتحمل تكلفة استخراج البطاقة التالفة قبل عام من تاريخ إصدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري إلى مديريات التموين على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتعميمه على مكاتب التموين بشأن تكلفة إصدار البطاقات التموينية بدل فاقد وتالف والفصل الاجتماعي، وكذلك تعديل نظام إصدار إيصالات صرف الخبز المدعم.

وتضمن التوجيه الوزاري تكلفة إصدار بطاقة بدل تالف 40 جنيها للبطاقـة التـي تتلف بعـد سـنـة مـن تـاريـخ إصدارها، مع منحها فترة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، بينما تكلفة إصدار بطاقة جديدة أو فصل اجتماعي أو بدل فاقد مبلغ 50 جنيها مـع إعطائها فتـرة ضمان سنة من تاريخ إصدارها، على أن تتحمل الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات تكلفة البطاقات التي تتلف قبل سنة من تاريخ إصدارها ،عـلى أن يقـوم المواطن بتسليم البطاقـة التالفة إلـى مكتـب التموين قبـل استخراجه البطاقـة الجديدة، وقيام مكتـب التموين بتخـريـم البطاقة المسلمة له وإرسالها إلـى المديرية التابعـة لهـا حـتـى يتم إرسالها إلى مركز معلومات الوزارة لإعدامها نهائيا .

وتضمن التوجيه الوزاري منظومة إيصال صرف الخبز على الماكينات، بأن يتم تعديل نظام طباعة الإيصالات الدالة عـلـى صـرف الخبـز ويكتفى طباعـة ثـلاث إيصالات صرف للخبز شهريا منها طباعة إيصال أول الشهر، وطباعة إيصال منتصف الشهر، وطباعة إيصال يوم 27 في الشهر .

على جانب آخر تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية مع التوسع فى إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان "على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %،كما شاركت المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة فى منافذ "أهلا رمضان" وأيضا تخصيص ركن خاص بمنافذ هذه الشركات لطرح السلع بأسعار مخفضة.