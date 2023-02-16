شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 3482 مشروعًا بتكلفة 30 مليار جنيه ضمن "حياة كريمة" بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ملوى يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ وحضور المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام وقيادات الجهاز المركزى للتعمير والمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على أرض المحافظات لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية تفقد عدد من مشروعات "حياة كريمة" بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوى، حيث استمع إلى شرح من نائب المحافظ حول المشروعات التى يتم تنفيذها فى قرية معصرة ملوى والتى تضمنت عدد من المدارس الجديدة ورفع كفاءة وتطوير بعض المدارس الأخرى فى مختلف المراحل التعليمية، كما تتضمن المشروعات وحدة الإسعاف والسوق الجديد وموقف السيارات الجديد ومركز الشباب ومجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظة المنيا يستهدف فى المرحلة الأولى 5 مراكز " العدوة، مغاغة، أبو قرقاص، ملوى، دير مواس" بإجمالى 32 وحدة محلية 192 قرية رئيسية وبإجمالى مشروعات تبلغ حوالى 3482 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية سواء مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب والابنية التعليمية وأسواق- مواقف – نقاط إطفاء لتحسين مستوى معيشة حوالى 3 مليون مواطن بالقرى المستهدفة، وبتكلفة حوالى تتخطى 30 مليار جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لكافة نسب تنفيذ المشروعات للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المشروعات التى قاربت على الانتهاء تمهيداً لافتتاحها أمام المواطنين.

ومن جانبه أشار نائب محافظ المنيا، إلى أن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى يستهدف تغيير وتحسين حياة المواطنين بالقرى المستهدفة للأفضل، وتحسين معيشة المواطنين، وإحداث التنمية الشاملة، مشيراً إلى العمل فى جميع المشروعات المتبقى تنفيذها لا يتوقف على مدار الساعة حيث يجرى العمل فى 19 قطاعا خدميا بشكل متوازى، منها مشروعات قد انتهت وأخرى فى مرحلة التشطيبات وثانية يجرى العمل بها بمختلف المركز.



حياة كريمة في المنيا



مدرسة ضمن حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بالمنيا



مشروعات حياة كريمة فى المنيا



وزير التنمية المحلية خلال جولته بالمنيا