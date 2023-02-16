شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح المرور بطريق الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، فى الاتجاه القادم من القاهرة، أمام المركبات والسيارات، وانتظام الحركة المرورية، بعد رفع وتجنيب نصف كوبرى مشاة الثلاجة بمنطقة حى غرب شبرا الخيمة، الذى سقط فجر اليوم الخميس.

وواصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، متابعتهم على أرض الواقع لأعمال رفع كوبرى المُشاة الثلاجة بنطاق حى غرب شبرا الخيمة إثر وقوعه فجر اليوم الخميس نتيجة إصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار مما أدى إلى سقوط كوبرى المُشاه وغلق الطريق من الإتجاهين دون وقوع أى خسائر.

فيما أوضح "الهجان"، بأنه تم الدفع بأربعة أوناش حمولة 200 طن و120 طن تابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحمولة 160 طن و120 طن تابعين لشركة المقاولين العرب، تجدُر الإشارة إلى أن كوبرى مُشاه الثلاجه يَزِن 120 طن، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبرى الشرقاويه من قبل هيئة الطرق والكبارى والمرور وكافة الأجهزة المعنية.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

الحكومة تنفى زيادة المصاريف الإدارية على جميع دفاتر التوفير بالبريد المصرى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، تواصل المركز مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، مشددةً على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري، موضحةً أنها أقل رسوم إدارية يتم تطبيقها على حسابات التوفير في مصر، حيث يتم تحديد قيمة المصاريف الإدارية بشكل متفاوت بناءً على قيمة الرصيد المتوافر بدفتر التوفير، والتي تتراوح بين 5 إلى 35 جنيهاً، دون خصم قيمة ثابتة بشكل ربع سنوي من كافة الدفاتر، محذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يتم خصم مصاريف إدارية على دفاتر التوفير في البريد المصري على النحو التالي: إذا كان الرصيد من 1 جنيه حتى 100 جنيه يتم خصم 5 جنيهات، أما إذا كان الرصيد أكثر من 101 جنيه وحتى 1000 جنيه، يتم خصم 10 جنيهات، وإذا كان الرصيد أكثر من 1001 جنيه وحتى 50 ألف جنيه، يتم خصم 20 جنيهاً، أما إذا كان الرصيد من 50 ألف جنيه حتى 100ألف جنيه، يتم خصم 25 جنيهاً، وإذا كان الرصيد أكبر من 100 ألف جنيه يتم خصم 35 جنيهاً.

القوى العاملة تعلن 3863 فرصة عمل فى 14 محافظة برواتب تصل لـ7450 جنيهاً

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023 .

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

رئيس الوزراء يوافق على سحب الجنسية من عائلة فلسطينية لاكتسابها بطريق الغش

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على سحب الجنسية المصرية من عائلة فلسطينية، وذلك بعد أن تبين اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذى تضمن سحب الجنسية المصرية من سميرة عبد الحافظ حسين الخالدي مواليد 1963، وعادل عبد الحافظ حسين الخالدي مواليد السعودية 1984 وانجاله محمد من مواليد فلسطين 2011، وآدم مواليد فلسطين عام 2013، وزينه من مواليد فلسطين 2017، وبسام عبد الحافظ حسين الخالدي من مواليد فلسطين 1967، وأنجاله عبد الحافظ مواليد السعودية عام 1992، وصهيب من مواليد فلسطين عام 1999، ومحمد من مواليد فلسطين عام 1997، وليال من فلسطين عام 2002 وشمس من مواليد فلسطين عام 2006 ورؤى من مواليد فلسطين عام 2012 وذلك اكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.





رئيس البنك الدولى يعلن اعتزامه التنحى عن منصبه بحلول 30 يونيو القادم

أعلن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، عن اعتزامه التنحى من منصبه بحلول نهاية السنة المالية الحالية 30 يونيو القادم، أى قبل عام من انتهاء ولايته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي: "التقيت بمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، وأبلغتهم باعتزامي التنحي بحلول نهاية السنة المالية في 30 (يونيو) مضيفا " لقد كان شرفًا وامتيازًا أن أكون رئيسًا للبنك الدولي".

يذكر أن ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي التابعه للأمم المتحدة شارك بكلمه أمس في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بدولة الإمارات، وأكد من خلالها أن هناك "أزمة تواجه التنمية"، مفسرًا ذلك بأن العالم يواجه في 2023 حالة اضطراب، وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطرابات كبيرة، إذ تواجه البلدان النامية أزمة اقتصادية، وأعباء ديون ثقيلة، وتضخمًا مرتفعًا، وتغيرًا مناخيًا ونقصًا في الاستثمار، ما يعيق النمو في المستقبل، إلى جانب قطع الكهرباء وعدم وصول الأسمدة والغذاء ورأس المال، وأدت هذه المشكلات إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في مجالات الفقر والصحة والتعليم.

البحوث الفلكية: غرة شهر شعبان لعام 1444 هجريا الثلاثاء المقبل

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في كل من مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (16 - 19 ) دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1444 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023