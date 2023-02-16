شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل حول فيروس ماربورج بعد وفاة 9 حالات فى غينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور عاجل إلى قطاعات الوزارة ومديريات الشؤن الصحية عن إصدار الدليل الإرشادى لعلاج الحالات المصابة بفيروس ماربوج، وذلك علي خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية ودولة غينيا الاستوائية وفاة 9 حالات والاشتباة فى 16 حالة بفيروس ماربورج.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى منشورها الذى حمل عنوان هام للغاية وفورى إنه في إطار خطة الوزارة للاستعداد المبكر لأى أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائى للأمراض في دول العالم فقد تم اصدار الدليل الارشادى عن فيروس ماربورج متضمنا التعريف بالمرض والاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها واجراءات التعامل مع الحالات المشتبة فيها أو المصابة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن فيروس ماربورج المعروف سابقاً باسم حمى ماربورج النزفية، هو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى تنتمى إلى نفس عائمة مرض فيروس الإيبولا ولة قدرة عالية على إحداث تفشيات وبائية مع معدلات وفيات عالية وتم اكتشاف المرض عام 1967.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: ينتقل المرض إلي البشر من خلال خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للاشخاص المصابين والاسطح والادوات الملوثة وتحدث الإصابة للعاملين في القطاع الصحى عند الاتصال بالحالة بدون اجراءات احترازية.