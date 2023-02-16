شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يهنئ الرئيس السيسى والأمتين العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج والان مع تفاصيل الخبر
وأكَّد مفتي الجمهورية، فى بيان له اليوم الخميس، أنَّ رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة مليئة بالأحداث المهمة والإعجازية، وكانت كذلك اختبارًا لصدق إيمان المسلمين.
وأكَّد المفتى، أنَّ هذه الذكرى العطرة نوَّهت بثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله وصبره على البلاء، لافتًا النظر إلى أنَّ جذور المسجد الأقصى ستظل راسخة في قلوب المسلمين وضمائرهم؛ لأنه قضيتنا التي لن تغيب عن اهتمامنا ما دمنا نقرأ قول الله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، فالأقصى جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية، انتهى إليه إسراء نبينا ومنه بدأ معراجه إلى السموات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى.
وفى ختام بيانه دعا مفتي الجمهورية، المولى (عزَّ وجلَّ) أن يُعيد هذه المناسبة العطرة على أمَّتنا أعوامًا عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها، وعلى كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.