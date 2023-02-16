شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن فتح باب التقدم لبرنامج تدريس اللغات الأجنبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لبرنامج تدريس اللغات الأجنبية Foreign Language Teaching Assistant Program والمخصص لتدريب مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدارس المصرية من خلال قضاء سنة أكاديمية بالجامعة الأمريكية يتم خلالها تلقى تدريباً عملياً في وسائل التدريس الحديثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من البرنامج توفير فرصة لتدريس اللغات الأجنبية لمدرسي اللغة الإنجليزية لتعزيز مهاراتهم في التدريس ورفع كفاءتهم في اللغة الإنجليزية، وزيادة معرفتهم بالثقافة والمجتمع الأمريكي، مشيرا إلي أن مدة البرنامج عام أكاديمي واحد بإحدى الجامعات الامريكية.

وأكدت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها (معايير التأهيل) لبرنامج تدريس اللغات الأجنبية كالتالي:-

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون مقيم حاليا في مصر، اعتباراً من بداية عملية التقدم واثناء اجراء عمليات الاختيار.

- المعلمين في بداية حياتهم المهنية والذين يتدربون ليصبحوا مدرسين ، وكذلك المهنيين في المجالات التالية:-

- لغة انجليزية واللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ( TEFL ).

- لغة انجليزية كلغة ثانية ( ESL ).

- الدراسات الامريكية.

- الأدب الأمريكي / الانجليزي.

- الصحافة والدراسات الاعلامية.

- علم اللغويات

- اللغة العربية كلفة اجنبية ( TAFL ).

- خبرة سبع سنوات في مجال التدريس كحد أقصى.

- أن يكون من حاملي درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه إثبات / دليل اجادته واتقانه للغة الإنجليزية.

- يتعين على المتقدمين تقديم تقرير بيان درجات سارى يوضح درجته في واحد فقط من إحدى الاختيارات التالية:-

- TOEFL / ItP الدرجة المطلوبة على الأقل 550.

- TOEFL / IBT

- IELTS أكاديمي أو عام.

- إجمالی درجات على الأقل 6,5 (لا توجد درجة مطلوبة لكل اسم ) .

- اختيار اللغة الإنجليزية duolingo - الدرجة المطلوبة على الأقل 105.

- اختيار اجادة اللغة الإنجلزية من الجامعات المصرية - الحد الأدنى للدرجة المطلوبة على الأقل (٥٥٠).

- يتم تشجيع الافراد ذوى الإعاقة على التقديم للمشاركة في هذا البرنامج.

وأشارت وزارة التعليم، الشروط الخاصة بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والصبر (وفقاً للقواعد المنظمة ) وهي كالتالي:-

- يتعين أن يكون منح الاجازات الدراسية للتحقيق أى غرض من أغراض البعثات وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد ، وأن تكون الجهة الموفدة في حاجة ماسة.

- إلى الخبرة أو الدراسة التي توفرها البعثة .

- أن يكون تقدير كفايته عند منحة الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط علي الأقل أو ما يعادلها من نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته عن عمله

-أن يكون تقدير كفايته عند منحه الاجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أي ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته في عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الاجازة دون مرتب، أما إذا كان طلب الاجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

- ألا يزيد من المبعوث وقت الايفاد عن خمسين سنة ميلادية.

-ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبياً أو صدرت ضده احكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.