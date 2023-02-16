شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (51764) مخالفة مرورية متنوعة، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد .. من بينها المخالفات التالية:

(11338) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(297) مخالفة السير بدون تراخيص.

(5) مخالفات دراجات نارية.

(29) مخالفة موقف عشوائى.

(13) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.