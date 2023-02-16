شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية لمطارات أسيوط وسوهاج والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليوم الخميس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أن المهندس إبراهيم فوزى العضو المنتدب قد قام بجولة ميدانية تفقد خلالها محطات الشركة بالوجه القبلى وكانت ثالث المحطات التى زارها محطة أسيوط للخدمات الأرضية.

وحسب الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، فقد كانت بداية الجوالات محطة الأقصر ثم محطة سوهاج اطمأن فيها علي سير العمل واستمع إلى شرح كامل ووافى عن مستوى الأداء والعمل، واطمأن علي بيئة العمل وطالب العمال بمزيد من الجهد في ظل الزيادة المضطردة في حركة التشغيل مع تزايد معدل الرحلات خصوصا السياحية.

وخلال زيارة محطة أسيوط للخدمات الأرضية، والتى كانت بهدف الوقوف على أرض الواقع والتعرف على قدرات المحطة وإحتياجات ومتطلبات هذه المحطات، خاصة مع زيادة الرحلات لها فى المرحلة السابقة، والتوقع المرتقب فى زيادة الرحلات إليها فى المرحلة القادمة.

وكان فى إستقباله الطيار مدير مطار أسيوط ، مدير المحطة صلاح عاشور ورئيس قسم التشغيل ورئيس قسم التحميل ورئيس قسم الوكالة شريف فوزي، حيث استمع العضو المنتدب للخدمات الأرضية لمدير مطار أسيوط حول القدرات التشغيليه للمطار، وأيضآ عن قدرات رجال الخدمات الارضية لخدمة الرحلات والاستعدادات لزيادة عدد الرحلات فى المرحله المقبلة.

وتضمنت الجولة التفقدية لمحطة أسيوط المكاتب الإدارية، مع وعده بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين من استكمال تجهيزاتها من دهان ، وتوفير كافة الإمكانات، ثم قدم صلاح عاشور مدير المحطه ملف كامل عن إمكانيات المحطه ، وإحتياجاتها من دعم العماله والمعدات الجديده، وكذلك بعض المنشأت الإداريه والفنيه لتسهيل العمل ثم إستمع لشرح تفصيلي عن محطة تنقية المياه وشاهد نتائج عينات التحاليل ، ونماذج الصيانة الدورية ، وكذلك محطة الحريق ومحطة تموين الوقود .