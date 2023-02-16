شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينعى محمد غندر مراسل قناة أون تايم سبورت فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى ”الخليج 365” الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت ببورسعيد، والذى توفى فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.

وتقام صلاة الجنازة على الإعلامى الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد مسقط رأسه.

وأصدر المصرى بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادي المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.