شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة المراكز التكنولوجية فى الجيزة وخدماتها والان مع تفاصيل الخبر
-مركز العجوزة التكنولوجي.
-مركز الدقى التكنولوجي.
-مركز بولاق الدكرور التكنولوجي.
-مركز العمرانية التكنولوجي.
-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.
-مركز الهرم التكنولوجي.
-مركز الوراق التكنولوجي.
-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.
-مركز كرداسة التكنولوجي.
-مركز كرداسة التكنولوجي.
-مركز الواحات التكنولوجي.
-مركز البدرشين التكنولوجي.
-مركز أطفيح التكنولوجي.
-مركز الصف التكنولوجي.
-مركز أوسيم التكنولوجي.
-مركز منشأة القناطر التكنولوجي.
-مركز أبو النمرس التكنولوجي.
وتتيح المراكز التكنولوجية في المحافظة الخدمات الآتية، بهدف إنهاء المعاملات الورقية تماما وتطبيق نظم الإدارة الحديثة:
- طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط.
- طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.
- تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.
- الاستعلام عن موقف الرخصة.
- طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي.
- استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.
- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.
- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.
- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.
- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.
- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.
- طلب قيد اتحاد شاغلين.
- صورة طبق الأصل من قرار هدم.
- طلب تجديد رخصة مصعد.
- طلب رخصة تشغيل مصعد.
- طلب تصالح على مخالفة.
- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.