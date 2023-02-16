شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة المراكز التكنولوجية فى الجيزة وخدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدولة بالتوسع في إقامة المراكز التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة؛ لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة لهم والارتقاء بها.

وفي هذا الإطار، شهدت محافظة الجيزة إقامة العديد من المراكز التكنولوجية في المراكز والأحياء، جاء أبرزها كالآتي:

-مركز العجوزة التكنولوجي.

-مركز الدقى التكنولوجي.

-مركز بولاق الدكرور التكنولوجي.

-مركز العمرانية التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز الهرم التكنولوجي.

-مركز الوراق التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز كرداسة التكنولوجي.

-مركز كرداسة التكنولوجي.

-مركز الواحات التكنولوجي.

-مركز البدرشين التكنولوجي.

-مركز أطفيح التكنولوجي.

-مركز الصف التكنولوجي.

-مركز أوسيم التكنولوجي.

-مركز منشأة القناطر التكنولوجي.

-مركز أبو النمرس التكنولوجي.

وتتيح المراكز التكنولوجية في المحافظة الخدمات الآتية، بهدف إنهاء المعاملات الورقية تماما وتطبيق نظم الإدارة الحديثة:

- طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط.

- طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي.

- تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات.

- الاستعلام عن موقف الرخصة.

- طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي.

- استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.

- طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة.

- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.

- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى.

- استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم.

- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل.

- طلب قيد اتحاد شاغلين.

- صورة طبق الأصل من قرار هدم.

- طلب تجديد رخصة مصعد.

- طلب رخصة تشغيل مصعد.

- طلب تصالح على مخالفة.

- طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه.