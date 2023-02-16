شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رفع كوبرى مشاة الثلاجة بعد سقوطه على طريق الإسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت محافظة القليوبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بأوناش ضخمة لرفع كوبري مشاة الثلاجة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد سقوطه فجر اليوم الخميس دون أية إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه سيتم العمل علي إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق الحادث من جديد أمام المسافرين علي الطريق لمنع تعطل مصالحهم، كما أنه جار ملاحقة السيارة المتسببة بالحادث وضبطها.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدي المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نظرا لسقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات للطريق الزراعي، يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

كان قد انتقل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فور علمه في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، إلي موقع سقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأوضح "المحافظ"، أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاه وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.

وكلف "محافظ القليوبية"، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.