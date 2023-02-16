شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات بديلة للطريق الزراعى لتجنب الزحام بعد سقوط كوبرى مشاة الثلاجة بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية، قائدي المركبات والسيارات، اتخاذ طرق بديلة للدخول لمنطقة شبرا الخيمة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نظرا لسقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القليوبية، أنه تم تحويل الطريق للقادم من المظلات للطريق الزراعي، يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

كان قد انتقل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فور علمه في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس، إلي موقع سقوط كوبري مشاة الثلاجة علي الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وتوجه "الهجان"، إلي موقع سقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وتقابل مع قوات الشرطة والهيئة العامة للطرق والكباري المتواجدين في مكان الحادث.

وأوضح "المحافظ"، أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاه، وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

كانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة علي الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.

وكلف "محافظ القليوبية"، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.