شكرا لقرائتكم خبر عن 70% من القراء يطالبون بتكثيف التوعية بمواصلة اتخاذ إجراءات كورونا الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات التوعية بضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات كورونا الاحترازية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات كورونا الاحترازية.

وأيد 70% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات كورونا الاحترازية، بينما عارض 30% من القراء مطالب تكثيف حملات التوعية بضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات كورونا الاحترازية.