شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها التبريد والتكييف والخياطة.. تعرف على برامج مراكز التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة القوى العاملة، خطتها فى تدريب الشباب من الجنسين على الأعمال الحرفية والمهن التي يتطلبها سوق العمل، وتأهيلهم على إدارة المشروعات الحرفية لإقامة مشروعات خاصة بهم تدر لهم دخلا ثابتا، بما أتاحته من مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة فى مختلف محافظات الجمهورية تتيح دورات تدريبية مجانية في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية أبرز البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهنى

1- مركز تدريب الشرابية بمحافظة القاهرة

المهن التي يتم التدريب عليها:أجهزة منزلية/ لحام/ تبريد وتكييف/ إلكترونيات/ سيارات/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة

2- مركز تدريب فوه بمحافظة كفر الشيخ

المهن التي يتم التدريب عليها: تبريد وتكييف/ أجهزة منزلية/ إلكترونيات/ سيارات/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة.

3- مركز تدريب بولاق الدكرور

المهن التي يتم التدريب عليها: خراطة/ تشغيل ماكينات/ ميكانيكا سيارات/ لحام/ أثاث معدني/ برادة/ الوميتال/ نجارة/ إلكترونيات/ تبريد وتكييف/ أجهزة منزلية/ معمل لغات/ لف مواتير/ كهرباء التوصيلات/ نقش وزخرفة/ سباكة صحية/ تفصيل وخياطة/ نجار مسلح/ حداد مسلح/ اللدائن (البلاستيك).

4- مركز تدريب منشأة البكرى

المهن التي يتم التدريب عليها: نقش وزخرفة/ كهرباء التوصيلات/ الوميتال/ أثاث معدني/ لحام/ تبريد وتكييف/ إلكترونيات/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة.

5 -مركز تدريب سوهاج

المهن التي يتم التدريب عليها: ميكانيكا سيارات/ خراطة معادن/ طباعة/ نجارة عامة/ أثاث معدني/ لحام/ سباكة صحية/ كهرباء توصيلات/ تبريد وتكييف/ أجهزة منزلية/ معمل لغات/ تفصيل وحياكة.

6- مركز تدريب بني طهطا بسوهاج

المهن التي يتم التدريب عليها: نجارة عامة/ خراطة/ سباكة صحية/ توصيلات كهربائية/ حدادة ولحام/ أجهزة منزلية/ ميكانيكا سيارات/ تبريد وتكييف/ تفصيل وخياطة.

7- مركز تدريب بورسعيد بمحافظة بورسعيد

المهن التي يتم التدريب عليها: لحام/ تفصيل وخياطة وأوفر وعراوى/ معمل لغات

8- مركز تدريب العريش بمحافظة شمال سيناء

المهن التي يتم التدريب عليها: نجارة/ تشغيل ماكينات/ حدادة ولحام/ تبريد وتكييف/ أجهزة منزلية/ كهرباء ولف مواتير/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة/ تطريز وخرز/ خوص/ أرابيسك.

9 -مركز تدريب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء

المهن التي يتم التدريب عليها: ميكانيكا السيارات/ حدادة ولحام/ نجارة/ أجهزة منزلية/ سباكة صحية/ تفصيل وخياطة.

10- مركز تدريب النحال بمحافظة الشرقية

المهن التي يتم التدريب عليها: لحام/ تبريد وتكييف/ كهرباء التوصيلات/ سيارات/ تشغيل ماكينات/ إلكترونيات/ معمل لغات/ أجهزة منزلية

11- مركز تدريب الصيادين

المهن التي يتم التدريب عليها: ألوميتال/ نجارة أثاث/ تفصيل وخياطة

12- مركز تدريب أشمون بمحافظة المنوفية

المهن التي يتم التدريب عليها: نجارة أثاث/ ميكانيكا سيارات/ أجهزة منزلية/ حاسب آلي/ مصاعد كهربائية/ تحكم بضغط الهواء والزيت/ تبريد وتكييف/ كهرباء التوصيلات/ إلكترونيات/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة.

13-مركز تدريب المنيا

المهن التي يتم التدريب عليها: كهرباء توصيلات/ أجهزة منزلية/ تبريد وتكييف/ إصلاح أجهزة إلكترونية/ معمل لغات/ نجار مسلح/ حداد مسلح/ تفصيل وخياطة.

14- مركز تدريب دمياط الجديدة

المهن التي يتم التريب عليها: تبريد وتكييف/ سيارات/ إلكترونيات/ لحام/ أوناش.

15- مركز تدريب مطروح

المهن التي يتم التدريب عليها: ميكانيكا سيارات/ كهرياء سيارات/ كهرباء توصيلات/ لحام معادن/ سباكة صحية/ خراطة/ تفصيل وخياطة.

16- مركز تدريب الطور بمحافظة جنوب سيناء

المهن التي يتم التدريب عليها/ تشغيل ماكينات/ تبريد وتكييف/ سباكة صحية/ كهرباء توصيلات/ نقش وزخرفة/ إلكترونيات/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة.

17- مركز تدريب الخانكة

المهن التي يتم التدريب عليها: أجهزة منزلية/ ألوميتال/ لحام وأثاث معدني/ تبريد وتكييف/ كهرباء توصيلات/ نجارة أثاث/ معمل لغات.

18- مركز تدريب باب شرق

المهن التي يتم التدريب عليها: تشغيل ماكينات/ لف مواتير/ سباكة صحية/ معمل لغات/ أجهزة منزلية/ كهرباء توصيلات/ تفصيل وخياطة.

19- مركز تدريب الحضرة

المهن التي يتم التدريب عليها: كهرباء سيارات/ خراطة معادن/ راديو وتليفزيون/ تبريد وتكييف/ لحام/ خياطة وتفصيل/ أجهزة منزلية.

20- مركز تدريب محرم بك

المهن التي يتم التدريب عليها: ميكانيكا سيارات/ تبريد وتكييف/ كهرباء التوصيلات/ نقش وزخرفة/ أجهزة منزلية/ تشغيل ماكينات/ لحام/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة/ راديو وتليفزيون/ سباكة صحية.

21- مركز تدريب الهانوفيل

المهن التي يتم التدريب عليها: خياطة وتفصيل/ ألوميتال.

22- مركز تدريب شرق النيل

المهن التي يتم التدريب عليها: خراطة عادية/ خراطة رقمية/ تعبئة وتغليف/ ميكانيكا سيارات وجرارات/ إلكترونيات/ تشغيل ماكينات معادن/ تبريد وتكييف/ نقش وزخرفة/ أجهزة منزلية/ معمل لغات/ تفصيل وخياطة.

23- مركز تدريب معادن السنبلاوين

المهن التي يتم التدريب عليها: تشغيل ماكينات/ لحام/ تبريد وتكييف/ كهرباء تركيبات/ صيانة أجهزة منزلية/ حاسب آلي/ تفصيل وحياكة.

24- مركز تدريب أجا

المهن التي يتم التدريب عليها: نجارة أثاث/ تبريد وتكييف/ كهرباء التوصيلات/ صيانة أجهزة منزلية/ ميكانيكا سيارات.

25- مركز تدريب ميت غمر

المهن التي يتم التدريب عليها: تشغيل معادن/ حاسب آلي/ تبريد وتكييف/ صيانة أجهزة منزلية/ كهرباء التوصيلات/ ميكانيكا سيارات/ راديو وتليفزيون/ تفصيل وخياطة.

26- مركز تدريب أسيوط

المهن التي يتم التدريب عليها: نجارة/ تفصيل وخياطة.

27- مركز تدريب منطقة المحمودية

المهن التي يتم التدريب عليها: تبريد وتكييف/ كهرباء تركيبات/ خياطة وتفصيل/ صيانة وإصلاح الدش والمحمول/ معمل لغات.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة جهزت خلال عام 2022، 34 ورشة تدريبية مجهزة بأحدث وسائل التدريب المهنى، نظمت 484 دورة تدريبية استفاد منها 2738 متدرب، و4276 متدربة بإجمالى 7014 متدرب ومتدربة، فضلا عن 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التى تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في 65 قرية، استفاد منها 1481 متدرب موزعين 527 من الذكور، و973 من الإناث.