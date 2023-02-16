شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تنتهى من تركيب 2638 عدادا كوديا بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عبد الحكيم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم تنفيذ كافة طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بنسبة 100% بقطاع جنوب سيناء، موضحا أنه تم الانتهاء من تركيب 2638 عدادا كوديا للمبانى العشوائية والمخالفة.
وأشار عبد الحكيم أن هناك تنسيق تام مع إدارة شرطة الكهرباء بجنوب سيناء حيث تم تحرير 500 ألف محضر بجنوب سيناء وذلك بناء تعليمات المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى لتقليل نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية واسترداد حق الدولة.
وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن شركات توزيع الكهرباء تلقت مليون 450 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع بواقع 2 مليون 800 ألف وحدة تحتاج لتركيب عداد كودى بها.