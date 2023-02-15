شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستضيف اليوم الأول من أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف اليوم في عظة الأربعاء الأسبوعى قداسة البابا تواضروس الثانى عدد من رؤساء الكنائس وأعضاء مجلس كنائس مصر، حيث عقد اللقاء فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، ويعتبر اليوم الأول من أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين، الذى ينظمه مجلس كنائس مصر، تحت شعار "تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اطْلُبُوا الْحَقَّ." (أش ١: ١٧).

وحضر أعمال اليوم الأول ممثلو الكنائس الأعضاء فى مجلس كنائس مصر، وألقى الأمين المشارك عن الكنيسة القبطية الارثوذكسية الأب القس بيشوى حلمى كلمة، تلاها كلمة للقس رفعت فكرى الأمين المشارك عن الكنيسة الإنجيلية، وألقى كذلك الأب القس يشوع يعقوب الأمين العام للمجلس كلمة، أعقبها تلاوة نصوص كتابية مختارة ورُتِلَتْ بعض الألحان الكنسية.

وصُلِيَت طلبات لأجل وحدة المسيحيين ولأجل المتألمين والمنبوذين والمشردين ولأجل مصر وسلام المنطقة والعالم، واختتمت الصلوات بالصلاة الربانية باللغات الإرمينية والسريانية واليونانية والإنجليزية والقبطية والعربية.

وألقى جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

واختتم الاجتماع بكلمة قداسة البابا والتي تأمل خلالها في الآية "تَعَلَّمُوا فَعْلَ الْخَيْرِ. اطْلُبُوا الْحَقَّ." (أش ١: ١٧) التي هي شعار أسبوع الصلاة، وربط قداسته بينها وبين الصلاة والصوم والصدقة التي تعد من أساسيات الصوم الكبير الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الاثنين المقبل.