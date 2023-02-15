شكرا لقرائتكم خبر عن رواتب مجزية وحوافز شهرية.. 120 فرصة عمل جديدة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز المعلومات عن فرص العمل الجديدة
-فرص العمل لأصحاب الإعاقة السمعية من حملة المؤهلات المتوسطة.
-الوظائف المطلوبة "عمال نسيج".
-التقديم من سن 18 إلى 30 سنة.
-الرواتب تبدأ من 2943 جنيها كراتب أساسي، بالإضافة إلى بدلات وحوافز شهرية.
-الوظائف تتيح مزايا تأمين اجتماعي وصحي.
-للراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة عليهم التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بديوان عام الوزارة وعنوانه 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر محافظة القاهرة.
ووجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم فى المنشآت والشركات التى تحتاج استكمال نسب الـ5% بداخلها.