شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أسماء المعلمين الذين تم قبولهم فى مسابقة (30 ألف معلم)، والخاصة بتعليم الجيزة فقط، بمرحلة رياض الأطفال.

وأوضحت المديرية ضرورة تكليف إدارة التنسيق بالمديرية بمراجعة توزيع المعلمين المتواجدين على رأس العمل وفق العجز والزيادة بكل إدارة، واستيفاء المصوغات المقررة بالمادة 45 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، وذلك على النحو الآتي:

1- بطاقه الرقم القومي وجهين أو جواز السفر سارية بعد الاطلاع على الأصل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة للمديرية.

3- إقرار موقع من المرشح للتعاقد أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تاديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية واجتياز المرشح للكشف الطبي وتحليل المخدرات.

5- شهادة ميلاد مميكنة.

6- أصل المؤهل الدراسي.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية والذمة المالية.

وأكدت المديرية الالتزام بالأسماء الواردة من الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، في ضوء نتيجة الاختبارات الواردة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد اجتياز تدريب اللياقة البدنية بمعرفة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مشيرة أنه سيتم لاحقا تحديد موعد التقدم بالأوراق المطلوبة لتقديمها مستوفاة للإدارة التعليمية التابع لها المتقدم.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، خلال الفترة من 2 وحتى 24 يوليو 2022، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة، كما أجرى الجهاز اختبارات لما يقرب من 15 ألف معلم للتعيين فى رياض الأطفال وتتم الآن اختبارات معلم فصل لاختيار 15 ألف معلم.



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (21)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (22)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (1)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (2)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (3)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (4)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (5)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (6)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (7)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (8)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (9)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (10)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (11)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (12)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (13)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (14)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (15)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (16)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (17)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (18)



أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة (19)