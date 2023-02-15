الرئيس السيسى يقدم عرضا لأولويات رئاسة مصر لـ"النيباد" ..إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (النيباد)، حيث تسلمت مصر رئاسة الوكالة حتى عام 2025.

وخلال هذا الإنفوجراف نستعرض أولويات الرئاسة المصرية لـ"النيباد":



الرئيس السيسى يقدم عرضا لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد (1)

شارك الرئيس عبر الفيديو فى الدورة 40 للجنة رؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقى

شهد الاجتماع تسلم مصر رئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندى بول كاجامى

أكد الرئيس أن الأزمة الاقتصادية العالمية تقوض جهود تنمية أفريقيا ما يستلزم موارد تمويل جديدة

ضرورة بذل الجهد مع شركاء القارة لحل أزمة الديون المتراكمة بما يستعيد وتيرة التعافى الاقتصادى

استعرض الرئيس أولويات رئاسة مصر لـ"النيباد" خلال الفترة من 2023 إلى 2025

تكثيف جهود حشد الموارد فى المجالات ذات الأولوية ومنها تطوير البنية التحتية

حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية وتتضمن 69 مشروعا حتى 2030

تضم المشروعات خط الربط الملاحى بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط وطريق القاهرة كيب تاون



الرئيس السيسى يقدم عرضا لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد

التركيز على محور التحول الصناعى والبناء على ما تحقق بالقمة الأفريقية الاستثنائية 2022

تطوير سلاسل القيمة المضافة بما تمثله من ضرورة قصوى خاصة بعد تداعيات الأزمة الأوكرانية

تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية بإنهاء مفاوضات بروتوكولاتها الإضافية

دعم دول القارة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية وفرص الاندماج فى الاقتصاد العالمى

أشار الرئيس إلى مشروع سد جوليوس نيريرى التنموى الضخم فى تنزانيا كنموذج للتعاون

أكد الرئيس السيسى على استعداد مصر لمشاركة خبرات شركاتها مع الدول الأفريقية

تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل لسد الفجوة التمويلية

الاستفادة من المبادرات الجديدة المطروحة خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقى